В Минобороны назвали число сдавшихся в плен бойцов ВСУ за неделю

В Минобороны России заявили, что в течение недели в плен сдались 43 бойца ВСУ

В течение недели российским военнослужащим сдались в плен 43 бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их число назвал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

При этом 22 украинца были взяты в плен на купянском направлении специальной военной операции (СВО), подчеркнул он.

Ранее, в ноябре, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что многие украинские военные сами сдаются в плен, осознавая бессмысленность попыток прорвать российскую оборону. До этого он также сообщал, что захваченные бойцы ВСУ рассказывают о плохом психологическом состоянии в своих подразделениях.

В декабре сдавшийся в плен вместе с сослуживцами украинский военнослужащий Станислав Гринченко заявил, что готов получить российское гражданство и хочет принять участие в спецоперации на стороне России. По словам бойца, командиры ВСУ не имеют боевого опыта, а его «подразделение не было сформировано вообще, набралось только 15 человек».