Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:39, 29 декабря 2023Россия

В Минобороны назвали число сдавшихся в плен бойцов ВСУ за неделю

В Минобороны России заявили, что в течение недели в плен сдались 43 бойца ВСУ

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В течение недели российским военнослужащим сдались в плен 43 бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их число назвал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

При этом 22 украинца были взяты в плен на купянском направлении специальной военной операции (СВО), подчеркнул он.

Ранее, в ноябре, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что многие украинские военные сами сдаются в плен, осознавая бессмысленность попыток прорвать российскую оборону. До этого он также сообщал, что захваченные бойцы ВСУ рассказывают о плохом психологическом состоянии в своих подразделениях.

В декабре сдавшийся в плен вместе с сослуживцами украинский военнослужащий Станислав Гринченко заявил, что готов получить российское гражданство и хочет принять участие в спецоперации на стороне России. По словам бойца, командиры ВСУ не имеют боевого опыта, а его «подразделение не было сформировано вообще, набралось только 15 человек».

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Истомин
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Залужный рассказал о взрывах на военных и промышленных объектах Украины

      Россиянам назвали способы уберечь собаку на Новый год

      Доллару предрекли худший со времен пандемии год

      Захарова заявила о неизбежном кризисе в США после выборов президента

      Президент Польши созвал срочное совещание с военными из-за НЛО с Украины

      Женщина завела троих не знавших друг о друге мужей и попалась на четвертом

      При обстреле Курской области пострадали три дома и линия электропередачи

      В Госдуме возмутились очередной дикой историей с участием мигрантов

      В США заявили о мрачных перспективах для Украины в конфликте с Россией

      Российские войска уничтожили чешского «Вампира» в зоне СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости