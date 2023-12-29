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15:30, 29 декабря 2023Бывший СССР

Военный заявил о понимании Западом бессмысленности помощи Киеву

Военный эксперт Дандыкин: Запад осознает бессмысленность поддержки Украины
СюжетЛьготы ветеранам боевых действий:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Запад понимает, что дальнейшее оказание помощи Киеву лишено смысла, заявил ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с «Известиями».

Он прокомментировал слова отставного британского полковника Ричарда Кемпа, который заявил, что отступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Марьинки неблагоприятно сказалось на дальнейшей поддержке Украины Западом.

«Думаю, это связано не только с освобождением Марьинки, но и с истощением летнего контрнаступления, и очевидно, что это происходит сейчас и на других линиях фронта, в том числе и в районе Авдеевки», — сказал эксперт. По его словам, российские военные не остановятся на Марьинке, и на Западе это понимают. Дандыкин также отметил, что Запад до последнего будет истощать Украину и ее ресурсы.

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Между тем директор Музея войск противовоздушной обороны, полковник в отставке Юрий Кнутов выразил мнение, что США в данный момент невыгодно поддерживать Украину из-за грядущих президентских выборов.

Ранее британский генерал в отставке Ричард Бэрронс заявил, что Российская армия движется к победе в конфликте с Украиной, а ВСУ ждет провал, если Запад не сможет предоставить стране оружие и деньги. По словам эксперта, инициатива на поле боя в зоне специальной военной операции безоговорочно переходит к Москве.

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      Алина Гончарова
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