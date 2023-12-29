Военный рассказал о новшестве ВВС России при работе бомбардировщиков

Военный эксперт Кнутов: бомбардировщики РФ теперь сопровождают Су-35 с радаром

Военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов рассказал о новшестве ВВС России при работе бомбардировщиков. В беседе с «Лентой.ру» специалист объяснил, что теперь они будут работать под прикрытием истребителей Су-35.

Таким образом Кнутов прокомментировал информацию Минобороны РФ, которое ранее сообщило, что истребитель Су-35 прикрыл бомбардировщики в зоне специальной военной операции (СВО) от самолетов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые в итоге прервали выполнение задания.

«Это говорит о том, что мы извлекли уроки. (...) В данном случае мы пошли по правильному пути, мы фактически дали информацию, что теперь наши фронтовые бомбардировщики теперь будут сопровождаться и прикрываться истребителями Су-35, на которых есть мощнейший радар, способный обнаружить на большой дальности самолеты противника и ракеты "воздух-воздух" очень большой дальности», — заявил военный эксперт.

То есть мы можем уничтожить противника еще до момента, когда он нас увидит. Это событие нам сегодня Минобороны обнародовано. Теперь мы знаем, что наши самолеты будут всегда выходить под прикрытием истребителей, которые будут их защищать от возможного удара в воздуха Юрий Кнутов военный эксперт, директор Музея войск ПВО

Ранее в декабре издание Military Watch Magazine отмечало, что Су-35С эффективно подавляет средства противовоздушной обороны Украины в ходе специальной военной операции.

В том же месяце газета The Washington Post со ссылкой на бывшего украинского чиновника писала, что используемые Киевом истребители не могут догнать и первыми обнаружить российские Су-35С.