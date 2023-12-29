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04:33, 29 декабря 2023Наука и техника

Зафиксирован случай заражения лошадиным энцефалитом впервые за почти 30 лет

ВОЗ: западный лошадиный энцефалит впервые с 1996 года

Первый с 1996 года случай заражения западным лошадиным энцефалитом (ЗЛЭ) у человека зафиксировали в Аргентине, заболевание не выявляли у людей на протяжении последних почти 30 лет. Об этом сообщили на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Этот вид энцефалита представляет собой редкое вирусное заболевание, которое разносят комары и которому подвержены только лошади и люди, а птицы могут становится переносчиками инфекции. До этого в Аргентине произошла вспышка ЗЛЭ у лошадей в 1982-1983 годах, а у человека в последний раз болезнь подтверждали в 1996 году как единичный случай.

В ВОЗ напомнили, что в группу риска входят те, кто «живет, работает или участвует в мероприятиях на свежем воздухе в эндемичных районах или там, где объявлены активные вспышки заболеваний среди животных». В конце 2023 года заболевание подтвердилось у сельского рабочего из района, где вирус был выявлен у нескольких лошадей.

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      Александра Синицына
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