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20:01, 29 декабря 2023Бывший СССР

Зеленский приехал в Авдеевку

Зеленский приехал в Авдеевку и вручил бойцам ВСУ госнаграды
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Владимир Зеленский приехал на окраину Авдеевки и вручил бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) госнаграды. Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

Политик посетил окраину Авдеевки и записал видео вблизи въезда в город. Зеленский проведал 110-ю отдельную механизированную бригаду имени генерал-хорунжего Марка Безручко.

Ранее украинский эксперт Константин Машовец сообщил, что Вооруженные силы России (ВС РФ) достигли успехов, наступая на Авдеевку с юга. По его словам, российские силы серьезно улучшили свои позиции в районе сел Водяное и Тоненькое.

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      Алевтина Запольская
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