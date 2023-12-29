Зеленский приехал в Авдеевку и вручил бойцам ВСУ госнаграды

Владимир Зеленский приехал на окраину Авдеевки и вручил бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) госнаграды. Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

Политик посетил окраину Авдеевки и записал видео вблизи въезда в город. Зеленский проведал 110-ю отдельную механизированную бригаду имени генерал-хорунжего Марка Безручко.

Ранее украинский эксперт Константин Машовец сообщил, что Вооруженные силы России (ВС РФ) достигли успехов, наступая на Авдеевку с юга. По его словам, российские силы серьезно улучшили свои позиции в районе сел Водяное и Тоненькое.