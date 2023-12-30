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14:57, 30 декабря 2023Бывший СССР

Американский наемник на Украине пожаловался на невероятную российскую артиллерию

Наемник из США Вандайк назвал адом бои на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Американский наемник Мэттью Вандайк назвал адом бои на Украине, а также пожаловался на постоянные артиллерийские обстрелы и атаки дронов с российской стороны. Интервью с наемником опубликовано на YouTube-канала Daniel Davis/Deep Dive.

Вандайк рассказал, что боевые действия на Украине не похожи на то, что происходит в других горячих точках, главным образом из-за использования дронов. По его словам, российские беспилотники буквально охотятся на противника, выслеживая его до тех пор, пока не найдут. «Дроны застали нас в лесу, скидывая гранаты», — поделился воспоминаниями Вандайк.

Наемник из США также отметил работу российской артиллерии, которую назвал невероятной. «Обстрелы происходили примерно каждые десять секунд», — вспомнил военнослужащий.

Резюмируя опыт службы на Украине, Вандайк отметил, что его подразделение постоянно находилось в обороне и большую часть времени не могло покинуть окопы из-за плотной работы российской артиллерии.

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Ранее сербская газета «Политика» сообщила, что иностранные наемники приняли решение покинуть Украину. По данным журналистов, большинство не хотят воевать, так как не получили вознаграждение.

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