Вологодский депутат Гордеев подарил коллегам яйца и орехи на Новый год

Депутат Вологодской области подарил коллегам яйца на Новый год. Об этом пишет Telegram-канал «Подъем».

По словам политического деятеля, таким презентом он хотел поднять сотрудникам настроение. «Почему вы ищете то, что хотите увидеть? Вы не обратили внимания, что основной-то подарок — это килограмм орешков всяческих. А яйца — это просто для хохмы, чтобы людям поднять настроение перед Новым годом», — заявил он в комментарии изданию.

При этом общественность также отреагировала на необычный подарок Гордеева в соцсетях. «Самый ценный подарок», «Пенсионерам остается лишь облизнуться», — высказали пользователи сети.

Ранее в декабре Власти Иркутской области подписали с региональными производителями и торговыми сетями меморандум о фиксации цен на куриные яйца. Производители в рамках этого договора согласились не повышать отпускные цены на куриные яйца первой и второй категории.