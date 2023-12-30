Главу МИД Литвы назвали лающим на Россию псом

Экс-разведчик Риттер назвал главу МИД Литвы Ландсбергиса лающим на Россию псом

Бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер прокомментировал заявление главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса об ударе России по Украине. Об этом Риттер написал в социальной сети X.

Риттер назвал Ландсбергиса лающим на Россию псом, поскольку тот написал, что не видит желания России заключить мир с Украиной. По мнению министра, Москве следует послать «громкий сигнал», что предпринимать такие действия ей больше не позволят.

«Громче всего пудель лает, когда его вытаскивают из боя», — ответил экс-разведчик.

Военный добавил, что сейчас Россия сейчас завершает процесс, которые запустили такие люди как Ландсбергис и их «кровожадные» союзники по НАТО. «Продолжай лаять, пудель. Всем все равно», — заключил Риттер.

29 декабря Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. Как заявил спикер Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат, украинские военнослужащие давно не видели на своих мониторах такого количества целей единовременно, как при масштабной воздушной тревоге в пятницу.