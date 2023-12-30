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04:52, 30 декабря 2023Мир

Главу МИД Литвы назвали лающим на Россию псом

Экс-разведчик Риттер назвал главу МИД Литвы Ландсбергиса лающим на Россию псом
СюжетРоссия и НАТО:
Габриэлюс Ландсбергис

Габриэлюс Ландсбергис. Фото: Isabel Infantes / Reuters

Бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер прокомментировал заявление главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса об ударе России по Украине. Об этом Риттер написал в социальной сети X.

Риттер назвал Ландсбергиса лающим на Россию псом, поскольку тот написал, что не видит желания России заключить мир с Украиной. По мнению министра, Москве следует послать «громкий сигнал», что предпринимать такие действия ей больше не позволят.

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«Громче всего пудель лает, когда его вытаскивают из боя», — ответил экс-разведчик.

Военный добавил, что сейчас Россия сейчас завершает процесс, которые запустили такие люди как Ландсбергис и их «кровожадные» союзники по НАТО. «Продолжай лаять, пудель. Всем все равно», — заключил Риттер.

29 декабря Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. Как заявил спикер Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат, украинские военнослужащие давно не видели на своих мониторах такого количества целей единовременно, как при масштабной воздушной тревоге в пятницу.

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      Марина Совина
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