Канадский хоккеист ЦСКА сравнил менталитет соотечественников и россиян

Канадский хоккеист ЦСКА Уильямс заявил, что на родине люди более открытые

Канадский защитник московского хоккейного клуба ЦСКА Колби Уильямс сравнил менталитет соотечественников и россиян. Его слова приводит «Чемпионат».

Спортсмен подчеркнул, что некоторые отличия существуют. «Главное различие, что я заметил, — русские люди всегда готовы помочь, если их попросить. Но если не попросить, то тебя не будут трогать», — заявил Уияльямс.

Он также отметил, что в России люди более сдержанные и закрытые, а в Канаде — более открытые и чрезмерно дружелюбные. Но, если честно, я не встречал недружелюбных русских», — добавил хоккеист.

Уильямс выступает за ЦСКА с ноября, до этого он представлял «Адмирал» из Владивостока. В нынешнем сезоне он провел 36 матчей, в которых отметился семью результативными передачами.