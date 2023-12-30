Макгрегор сделал заявление о следующем бое

Макгрегор заявил, что дату следующего боя и соперника объявит в Новый год

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор сделал заявление о своем следующем бое. Спортсмен опубликовал пост в соцсети Х (бывший Twitter).

«Я объявлю дату своего следующего боя и соперника в Новый год-2024», — написал бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. «Величайшее возвращение в истории спорта», — добавил он в следующей публикации.

Последний бой Макгрегор провел летом 2021 года, уступив американцу Дастину Порье техническим нокаутом. Ирландец получил перелом ноги, после которого восстанавливается до сих пор.

35-летний Макгрегор — бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе. Всего в активе ирландца 28 боев, в которых он одержал 22 победы и потерпел 6 поражений.