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18:39, 30 декабря 2023Россия

Минобороны России назвало причины обстрела Белгорода ВСУ

МО России: киевский режим пытается отвлечь внимание от поражений на фронте

Фото: МЧС России / ТАСС

Нанося неизбирательные удары по площадям, киевский режим пытается отвлечь внимание от поражений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте и спровоцировать Россию на подобные действия. Такие причины действий украинских властей назвало Министерство обороны (МО) России в своем Telegram-канале.

«Подчеркиваем, что Вооруженные силы России работают только по военным объектам и непосредственно связанной с ними инфраструктуре. Будем действовать так и дальше. Это преступление не останется безнаказанным», — говорится в сообщении.

Днем 30 декабря центр Белгорода подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Из-за произошедшего пострадали 108 человек, еще 14 жителей города спасти не удалось. Кроме того, в результате атаки ВСУ был поврежден дом правительства Белгородской области.

Как рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, президенту уже доложили о произошедшем. Он также сообщил, что по поручению российского лидера в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко и группа МЧС РФ для оказания помощи пострадавшим.

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      Александр Курбатов
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