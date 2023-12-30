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09:17, 30 декабря 2023Среда обитания

Москвичам рассказали о погоде на 30 декабря

Специалист Позднякова: в Москве за ночь выпало более 10 % месячной нормы осадков

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

В ночь на 30 декабря в Москве прошел мокрый снег, который сменился дождем. За ночь выпало более 10 процентов месячной нормы осадков, рассказала главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.

Она предупредила, что днем в субботу, 30 декабря, Москва останется в теплой воздушной массе. Воздух прогреется до плюс 2-3 градусов Цельсия, будут небольшие осадки, преимущественно в виде дождя.

«На дорогах образуется снежная каша, особенно неприятная в канун праздника», — заключила она.

После теплой субботы жителей столицы ждет морозное воскресенье. Руководитель Прогностического центра «METEO» Александр Шувалов ранее предупредил, что в новогоднюю ночь в Москве ожидается резкое похолодание до минус 20 градусов Цельсия. В городе ожидается сильная гололедица, отмечали в МЧС.

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      Нина Ташевская
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