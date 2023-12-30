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22:59, 30 декабря 2023Интернет и СМИ

На Западе возмутились атакой ВСУ на Белгород

Журналист Боуз: ВСУ намеренно обстреляли гражданские объекты в Белгороде

Фото: Chumakov Sergey / Globallookpress.com

Украинские войска намеренно наносили удары по гражданской инфраструктуре в Белгороде, поскольку военных объектов в городе нет. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

По его словам, военные специально атаковали центр города, чтобы лишить жизни мирных граждан. «Никакой военной инфраструктуры там нет. Я там бывал», — отметил журналист.

Обстрел Белгорода произошел днем 30 декабря. В результате произошедшего пострадали 111 человек, 18 жителей города, включая троих детей, спасти не удалось.

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      Марина Совина
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