На Западе возмутились атакой ВСУ на Белгород

Журналист Боуз: ВСУ намеренно обстреляли гражданские объекты в Белгороде

Украинские войска намеренно наносили удары по гражданской инфраструктуре в Белгороде, поскольку военных объектов в городе нет. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

По его словам, военные специально атаковали центр города, чтобы лишить жизни мирных граждан. «Никакой военной инфраструктуры там нет. Я там бывал», — отметил журналист.

Обстрел Белгорода произошел днем 30 декабря. В результате произошедшего пострадали 111 человек, 18 жителей города, включая троих детей, спасти не удалось.