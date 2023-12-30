Подозреваемый в убийстве отца Легойды объяснил причину нападения

Подозреваемый в убийстве отца Легойды назвал причиной своего преступления грабеж

Смерть 90-летнего отца главы пресс-службы патриарха Кирилла Владимира Легойды произошла из-за его сопротивления, а причиной нападения был грабеж. Такие показания дал подозреваемый, 25-летний Адам Щербаков, сообщает Telegram-канал 112.

Мужчина ранее уже был осужден за разбой. Он получил девять лет, но вступил в частную военную компанию для боевых действий на территории Украины и был впоследствии амнистирован. В то же время по данным Telegram-канала ВЧК-ОГПУ, Щербаков был завербован в отряд Шторм Z и дезертировал из части Минобороны не дослужив контракт, после чего находился в розыске.

Роман Легойда встретил подозреваемого у магазина и согласился подвезти его. По дороге Щербаков потребовал у него деньги и хотел забрать автомобиль, но пожилой человек дал ему отпор. Нападавший утверждал, что Легойда попытался вырвать у него нож, после чего и произошло убийство. Тело было сброшено в овраг у дороги.