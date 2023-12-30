Подозреваемый в убийстве отца Легойды признался в содеянном

СК РФ: подозреваемый в убийстве отца Легойды на допросе признался в содеянном

Подозреваемый в убийстве отца главы пресс-службы патриарха Кирилла Владимира Легойды на допросе признался в содеянном. Он расправился с пожилым мужчиной в попытке завладеть его деньгами. Видеозапись опубликована в Telegram-канале Следственного комитета России.

«Я подошел к нему, чтобы он подвез меня до другого магазина. Он меня подвез, я его остановил на половине дороги и показал нож. Я ничего не делал. Я сказал ему, давай деньги», — рассказал мужчина.

Он добавил, что между ним и Романом Легойдой завязалась борьба, 90-летний отец журналиста попытался вырвать у нападавшего нож, после чего был убит.

Ранее стало известно, что подозреваемый в убийстве Романа Легойды напал на пенсионера из-за 100 тысяч рублей, он похитил деньги и оставил тело у обочины. До этого официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что мужчина задержан в Подмосковье.

29 декабря тело 90-летнего Романа Легойды с многочисленными ножевыми ранениями обнаружили в овраге в Ленинском городском округе. Пожилой мужчина днем отправился в магазин и не вернулся домой. Telegram-канал «112» уточнял, что смерть носит криминальный характер, пожилой мужчина был убит в результате разбойного нападения.

Следственный комитет России по Московской области возбудил уголовное дело по факту убийства по части 1 статьи 105 УК РФ. Глава ведомства Александр Бастрыкин взял дело на контроль.

