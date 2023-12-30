Овечкин в третьем матче НХЛ подряд ушел с площадки без набранных очков

Александр Овечкин в третьем матче НХЛ подряд ушел с площадки без набранных очков

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин ушел с площадки без набранных очков в третьем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) подряд. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Во встрече против «Нью-Йорк Айлендерс», которая прошла в ночь на субботу, 30 декабря, команда россиянина потерпела поражение со счетом 1:5. Овечкин провел на площадке 17 минут и 6 секунд, нанес один бросок по воротам, провел три силовых приема и заработал показатель полезности «-1».

«Вашингтон» имеет в активе 39 очков и находится на девятом месте в Восточной конференции. «Айлендерс» набрали 43 очка и занимают пятую строчку в той же конференции.

Овечкин в нынешнем сезоне провел 33 матча. Россиянин отметился шестью голами и 14 голевыми передачами.