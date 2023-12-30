Патриарх Кирилл выразил соболезнования семье Легойды

Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с убийством Романа Легойды

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования семье Романа Легойды в связи с его убийством. Об этом сообщает РИА Новости.

Патриарх отметил, что с болью в сердце воспринял известие о трагической кончине Романа Легойды — отца председателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимира Легойды.

Тело 90-летнего Романа Легойды с множеством колото-резанных ран было найдено днем 29 декабря на обочине автомобильной дороги в Ленинском городском округе. Следственный комитет России по Подмосковью предъявил обвинения в этом преступлении 25-летнему Адаму Щербакову. На допросе он признался, что напал на пенсионера ради похищения 100 тысяч рублей.

По данным близких к семье источников пенсионер и подозреваемый в его убийстве молодой человек ранее были знакомы.