Следственный комитет предъявил обвинение подозреваемому в убийстве отца Легойды

Следователь ГСУ Следственного комитета России (СКР) по Подмосковью предъявил 25-летнему жителю Ленинского городского округа обвинение в убийстве 90-летнего местного жителя, а также в использовании заведомо подложного документа и разбое. Об этом говорится в сообщении в официальном Telegram-канале СКР.

Из описания преступления понятно, что речь идет об Адаме Щербакове, который 29 декабря зарезал при попытке ограбления Романа Легойду, отца главы пресс-службы патриарха Кирилла Владимира Легойды.

На допросе мужчина признался в содеянном и рассказал, что хотел забрать у пенсионера 100 тысяч рублей и автомобиль. Когда Легойда попытался отнять нож, нападавший убил его, а тело оставил на обочине дороги. Часть похищенных средств найдена во время обыска в съемной квартире.

У обвиняемого изъяты образцы для сравнительного исследования и одежда. Следственные органы ходатайствуют перед судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Telegram-каналы 112 и ВЧК-ОГПУ сообщают, что обвиняемый был судим за грабежи и разбой. Он освободился для участия в боевых действиях на территории Украины. По одной из версий, Щербаков отпущен на свободу по амнистии, а по другой — он дезертировал и находился в розыске.