Маск снова возглавил список самых богатых людей мира

Илон Маск заработал в 2023 году $95,4 млрд и стал самым богатым человеком мира

Американский предприниматель и бизнесмен Илон Маск за 2023 год заработал 95,4 миллиарда долларов. Об этом передает агентство Bloomberg.

По данным агентства, Маск снова возглавил список самых богатых людей мира. Отмечается, что этому способствовал успех его компаний SpaceX и Tesla.

При этом совокупный капитал 500 богатейших предпринимателей в 2023 году вырос на 1,5 триллиона рублей. Так, глава американской компании Amazon Джефф Безос увеличил свое состояние на более чем 70 миллиардов долларов, а руководитель корпорации Meta (признана в России экстремистской) Марк Цукерберг — на 80 миллиардов долларов.

Ранее новый владелец социальной сети Х Илон Маск лишил сотрудников компании премий, обещанных по трудовому договору. При этом стоимость компании достигла 19 миллиардов долларов.