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14:51, 30 декабря 2023Россия

Российские войска уничтожили украинские места хранения ГСМ и вооружения

Минобороны: российские войска уничтожили места хранения ГСМ и вооружения ВСУ

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские войска уничтожили места хранения горюче-смазочных материалов (ГСМ) и ракетно-артиллерийского вооружения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны России в своем Telegram-канале.

Разрушенные объекты находились на аэродроме Староконстантинов Хмельницкой области и в районе населенного пункта Чернобаевка Херсонской области. Кроме того, российскими оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией были поражены живая сила и военная техника противника в 118 районах.

Ранее стало известно, что рядом с Крымом уничтожили безэкипажный катер военно-морских сил Украины. Отмечается, что судно засекли в северо-западной части акватории Черного моря около 10:00 мск.

Кроме того, 27 декабря Российские средства противовоздушной обороны сбили в зоне спецоперации вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины. Его уничтожили в районе населенного пункта Водяное Донецкой народной республики.

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      Александр Курбатов
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