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16:25, 30 декабря 2023Силовые структуры

Силовики посетили красноярский бар и забрали всех мужчин

Кадр: Telegram-канал Kras Mash

Силовики посетили шоу в баре «Элтон» в Красноярске и забрали всех мужчин. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал Kras Mash.

Известно, что упомянутое заведение регулярно посещают представители нетрадиционных сообществ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России). Как отмечает издание, предварительно поступали жалобы в органы полиции на то, что мужчины в баре целуются и танцуют «медляки».

При этом отмечается, что 30 декабря утром силовики посадили в автобус 20 мужчин, находящихся в заведении, и увезли в отделение полиции.

Ранее в декабре пьяный россиянин ударил ножом в лицо двоих полицейских и попал под статью. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ.

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      Екатерина Ештокина
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