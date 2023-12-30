Силовики посетили красноярский бар и забрали всех мужчин

Силовики посетили шоу в баре «Элтон» в Красноярске и забрали всех мужчин. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал Kras Mash.

Известно, что упомянутое заведение регулярно посещают представители нетрадиционных сообществ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России). Как отмечает издание, предварительно поступали жалобы в органы полиции на то, что мужчины в баре целуются и танцуют «медляки».

При этом отмечается, что 30 декабря утром силовики посадили в автобус 20 мужчин, находящихся в заведении, и увезли в отделение полиции.

Ранее в декабре пьяный россиянин ударил ножом в лицо двоих полицейских и попал под статью. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ.