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20:28, 30 декабря 2023Мир

Климатические активисты перекрыли трассу в Амстердаме

Nu.nl: сотни климатических активистов перекрыли трассу в Амстердаме
СюжетПротесты на Украине

Фото: Unsplash

Климатические активисты движения Extinction Rebellion перекрыли автомагистраль A10 на юге Амстердама. Об этом пишет Nu.nl.

Известно, что сотни представителей движения вышли на трассу, чтобы потребовать у нидерландской банковской группы ING прекратить финансирование ископаемого топлива, что, по их мнению, вредит климату.

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При этом отмечается, что люди стали протестовать, несмотря на запрет демонстрации муниципалитетом Амстердама. Активисты, в свою очередь, пообещали не блокировать выделенную для экстренных служб полосу. В то же время движение транспорта направили на другую магистраль. Уточняется, что протест проходит без инцидентов.

В сентябре жители Амстердама провели акцию протеста из-за Украины. Одна из организаторов демонстрации, Наталья Воронцова, пояснила, что инициатива о проведении мероприятия исходила от голландцев.

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      Екатерина Ештокина
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