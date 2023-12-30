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13:13, 30 декабря 2023Спорт

Теннисный матч с участием экс-третьей ракетки мира прервала ядовитая змея

Теннисный матч с участием экс-третьей ракетки мира Тима прервала ядовитая змея

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Матч теннисного турнира Brisbane International в Австралии был прерван из-за появления на корте ядовитой змеи. Об этом сообщает The Guardian.

Инцидент произошел во втором сете игры, в которой принял участие экс-третья ракетка мира австриец Доминик Тим. Он встречался с австралийцем Джеймсом Маккейбом.

После появления 50-сантиметровой восточной коричневой змеи главный арбитр принял решение приостановить матч. Сотрудникам службы безопасности впоследствии удалось ее поймать, и встреча продолжилась.

Тим одержал победу в трех сетах со счетом 2:6, 7:6, 6:4. В следующем круге 31 декабря он встретится с представителем Италии Джулио Зеппьери.

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      Алексей Гусев
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