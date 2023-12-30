Теннисный матч с участием экс-третьей ракетки мира прервала ядовитая змея
Теннисный матч с участием экс-третьей ракетки мира Тима прервала ядовитая змея
Матч теннисного турнира Brisbane International в Австралии был прерван из-за появления на корте ядовитой змеи. Об этом сообщает The Guardian.
Инцидент произошел во втором сете игры, в которой принял участие экс-третья ракетка мира австриец Доминик Тим. Он встречался с австралийцем Джеймсом Маккейбом.
После появления 50-сантиметровой восточной коричневой змеи главный арбитр принял решение приостановить матч. Сотрудникам службы безопасности впоследствии удалось ее поймать, и встреча продолжилась.
Тим одержал победу в трех сетах со счетом 2:6, 7:6, 6:4. В следующем круге 31 декабря он встретится с представителем Италии Джулио Зеппьери.