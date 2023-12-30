Тысячи жителей Сербии прибыли к Конституционному суду после начала протеста

Тысячи сербов дошли до пересечения между Конституционным судом и парламентом

Несколько тысяч жителей Сербии прибыли к Конституционному суду после начала протеста. Об этом сообщает корресподнтент ТАСС.

Известно, что собравшиеся дошли до пересечения проезжих частей между Конституционным судом и парламентом республики. При этом демонстрация проходит с музыкальным сопровождением, а участники используют свистки и дудки.

Кроме того, полиция перекрыла несколько улиц вокруг места шествия, вследствие чего движение автотранспорта на упомянутых территориях затруднено.

Отмечается, что в ряде участков Сербии из-за ранее найденных правонарушений проходят повторные парламентские и муниципальные выборы.

Ранее в декабре прозападная оппозиция перекрыла улицу в центре Белграда. РИА Новости указывало, что порядка трех десятков человек собрались около здания Министерства государственного управления и местного самоуправления Сербии.