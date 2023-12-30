Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:12, 30 декабря 2023Мир

Тысячи жителей Сербии прибыли к Конституционному суду после начала протеста

Тысячи сербов дошли до пересечения между Конституционным судом и парламентом

Фото: Zorana Jevtic / Reuters

Несколько тысяч жителей Сербии прибыли к Конституционному суду после начала протеста. Об этом сообщает корресподнтент ТАСС.

Известно, что собравшиеся дошли до пересечения проезжих частей между Конституционным судом и парламентом республики. При этом демонстрация проходит с музыкальным сопровождением, а участники используют свистки и дудки.

Кроме того, полиция перекрыла несколько улиц вокруг места шествия, вследствие чего движение автотранспорта на упомянутых территориях затруднено.

Отмечается, что в ряде участков Сербии из-за ранее найденных правонарушений проходят повторные парламентские и муниципальные выборы.

Ранее в декабре прозападная оппозиция перекрыла улицу в центре Белграда. РИА Новости указывало, что порядка трех десятков человек собрались около здания Министерства государственного управления и местного самоуправления Сербии.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      ВСУ обстреляли центр Белгорода. Погибли 10 человек, десятки пострадали

      Путину доложили об обстреле Белгорода

      Названа главная опасность для пожилых людей

      Обнародованы данные о защищающей человечество от угроз армии «добрых» хакеров

      Непомнящий раскритиковал ФИДЕ после наказания за договорной матч на ЧМ

      Московские врачи помогут Белгороду после обстрела

      Тысячи жителей Сербии прибыли к Конституционному суду после начала протеста

      До десяти выросло число погибших при обстреле Белгорода

      В Киеве предложили России готовиться к выполнению ультиматума

      Экстренные службы уточнили число пострадавших после обстрела Белгорода

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости