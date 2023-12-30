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14:29, 30 декабря 2023Россия

В поддержку Путина собрали более полумиллиона подписей

Пресс-секретарь Суворова: в поддержку Путина собрано более полумиллиона подписей

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Первая партия подписей граждан в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина поступила в его избирательный штаб. Об этом сообщила пресс-секретарь штаба Александра Суворова, пишет РИА Новости.

По словам Суворовой, по всей России в поддержку кандидатуры Владимира Путина на президентских выборах собрано более полумиллиона подписей граждан. Первая партия из Московской области сегодня уже поступила в Центральный избирательный штаб, отметила пресс-секретарь. Она добавила, что подписи из других регионов начнут прибывать после 5 января.

Суворова подчеркнула, что во всех регионах страны сбор подписей в поддержку Путина продолжается. «Мы не хотим людям отказывать в праве поставить подпись в поддержку нашего кандидата», — заявила пресс-секретарь.

Согласно закону, кандидат в президенты, идущий на выборы в качестве самовыдвиженца должен собрать не менее 300 тысяч подписей граждан. При этом, в каждом субъекте Российской Федерации кандидата должны поддерживать не менее 7,5 тысячи избирателей.

8 декабря президент России Владимир Путин объявил об участии в выборах главы государства. Он сообщил о своем намерении герою Донецкой народной республики Артему Жоге после церемонии вручения звезд Героям России.

Ранее в этот же день Центризбирком России утвердил трехдневные выборы с 15 по 17 марта 2024 года. Таким образом, они станут первыми в истории страны многодневными выборами президента.

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