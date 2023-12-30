В Польше не нашли следов залетевшей со стороны Украины ракеты

Польские военные не смогли найти следы залетевшей со стороны Украины ракеты

Польские военные так и не смогли найти следы залетевшей на территорию страны со стороны Украины ракеты. Об этом сообщает Оперативное командование Вооруженных сил Польши в соцсети X (бывший Twitter).

«В 15:00 проверка обозначенного района, в которой было задействовано почти 500 территорий, была завершена. Результат поиска был отрицательным. Не было обнаружено ничего, что могло бы угрожать безопасности жителей Люблинского района. Деятельность армии завершена, и мы не планируем никаких дальнейших проверочных мероприятий в этом районе», — говорится в сообщении.

В пятницу 29 декабря со стороны Украины на территорию Польши залетел неопознанный летательный объект (НЛО). Сообщалось, что с момента пересечения границы до исчезновения сигнала объект наблюдался радарами ПВО.

Впоследствии начальник Генерального штаба ВС Польши Веслав Кукула без доказательств обвинил Россию в нарушении воздушного пространства страны. По его словам, все указывало на то, что вторгнувшаяся на территорию страны ракета была российской.