В России слепили символ 2024 года из навоза

Брат якутского скульптора Михаила Боппосова слепил дракона из навоза

В якутском селе Уолба местный скульптор Иван Боппосов слепил символ нового года — дракона — из навоза. Об этом сообщает местное СМИ Sakha Day.

Дракон сделан из навоза не полностью. Скульптура полая изнутри, внутри статуи находится ящик для мусора. Высота фигуры примерно такая же, как у трактора.

На создание символа следующего года у Ивана ушло две недели и несколько кубометров навоза. Материал для лепки скульптор собирал лично — у него 9 коров, отмечает издание.

Иван — брат народного скульптора Михаила Боппосова, который в этом году не смог заняться любимым делом из-за болезни. В 2021 году он создал из навоза семейство тигров, а в 2022-м — зайца высотой около двух метров.