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11:13, 30 декабря 2023Мир

В США заявили о страхе Байдена из-за катастрофы на Украине

Американский экономист Вольф: будущее Байдена под вопросом из-за Украины

Фото: Leah Millis / Reuters

Американский экономист Ричард Вольф заявили о страхе президента США Джо Байдена из-за катастрофы на Украине. Соответствующий комментарий опубликован в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

По словам эксперта, будущее главных представителей этой страны находится под вопросом из-за положения Украины.

«Их будущее, то есть будущее Байдена, Блинкена, Джейка Салливана и других главных советников теперь находится под вопросом. Они связаны с феерическим внешнеполитическим провалом. В прошлом подобные неудачи стоили людям репутации и политического будущего. И я думаю, что они очень боятся — и вполне справедливо, — что с ними может произойти то же самое», — высказался Вольф.

Кроме того, он подчеркнул, что Белый дом верил в преимущество Украины в конфликте с Россией, однако его расчеты и предположения оказались ошибочными. При этом результат боевых действий не оправдал ожиданий администрации Байдена, заключил экономист.

Ранее в декабре Байден предупредил об угрозах для НАТО из-за Украины.

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      Екатерина Ештокина
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