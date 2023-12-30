В США заявили о страхе Байдена из-за катастрофы на Украине
Американский экономист Ричард Вольф заявили о страхе президента США Джо Байдена из-за катастрофы на Украине. Соответствующий комментарий опубликован в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
По словам эксперта, будущее главных представителей этой страны находится под вопросом из-за положения Украины.
«Их будущее, то есть будущее Байдена, Блинкена, Джейка Салливана и других главных советников теперь находится под вопросом. Они связаны с феерическим внешнеполитическим провалом. В прошлом подобные неудачи стоили людям репутации и политического будущего. И я думаю, что они очень боятся — и вполне справедливо, — что с ними может произойти то же самое», — высказался Вольф.
Кроме того, он подчеркнул, что Белый дом верил в преимущество Украины в конфликте с Россией, однако его расчеты и предположения оказались ошибочными. При этом результат боевых действий не оправдал ожиданий администрации Байдена, заключил экономист.
Ранее в декабре Байден предупредил об угрозах для НАТО из-за Украины.