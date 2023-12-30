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12:03, 30 декабря 2023Интернет и СМИ

В центре Москвы избили журналиста Павла Лобкова

Журналист Павел Лобков сообщил, что его избили в районе Патриарших в Москве

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Журналист Павел Лобков сообщил, что его избили в центре Москвы. Об этом он написал в своем аккаунте на Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).

По его словам, нападение произошло во дворе в районе Патриарших прудов. Лобков также опубликовал фотографии своего окровавленного лица. Пост выпущен рано утром 30 декабря.

«И другого новогоднего подарка у меня для вас нет», — добавил журналист.

56-летний Павел Лобков известен по длительной работе на телеканале НТВ, а также в нескольких других российских СМИ. В 1998 году он стал обладателем премии ТЭФИ как лучший репортер.

В 2020 году Лобкова госпитализировали из дома с сотрясением мозга. Сообщалось, что у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, а также ушибы головы и лица. При этом медики утверждали, что Лобков в момент происшествия был в нетрезвом виде.

В апреле в Москве неизвестный напал на американского журналиста Джона Марка Дугана, попросившего политического убежища в России в 2016 году, и избил его.

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      Антон Похиляк
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