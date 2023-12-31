Ивлеева прокомментировала обстрел Белгорода

Анастасия Ивлеева выразила соболезнования пострадавшим при обстреле Белгорода

Блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева в своем Telegram-канале прокомментировала обстрел Белгорода украинскими войсками.

Она выразила соболезнования пострадавшим в результате атаки и их близким. «Белгород...дети...мирные люди. Ужас», — написала Ивлеева.

30 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали центр Белгорода. По последним данным, жертвами обстрела стали 21 человек — 18 взрослых и трое детей. Еще 110 жителей города пострадали. Кроме того, были повреждены 30 многоквартирных домов, а также детский сад, школа и лицей.

Возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по статье «Теракт».