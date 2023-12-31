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07:45, 31 декабря 2023Забота о себе

Гастроэнтеролог раскрыл суточную норму потребления мандаринов

Врач Белоусов посоветовал есть не больше пяти мандаринов в сутки

Фото: Karolina Kolodziejczak / Unsplash

Новый год неизменно ассоциируется с мандаринами, однако употреблять цитрус в неограниченных количествах может быть опасно, предупредил врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Евгений Белоусов. Суточную норму потребления мандаринов он раскрыл в беседе с «Лентой.ру».

По словам врача, салициловая кислота, в избытке находящаяся в мандаринах, способна вызвать зуд и покраснение кожи. Более того, цитрусовые являются сильным аллергеном. «Если вы знаете о такой особенности своего организма, то не стоит рисковать в период праздников», — сказал Белоусов.

Переедание мандариновых также грозит проблемами с ЖКТ и неприятными симптомами: вздутием живота, изжогой и тошнотой, сообщил собеседник «Ленты.ру». С осторожностью к фрукту стоит относится и диабетикам, так как фруктоза, содержащаяся в них, может привести к повышению сахара в крови.

«Норма для взрослого человека — 5 штук мандаринов в сутки, а для детей рекомендованное количество еще меньше — всего пара штук», — поделился специалист.

Ранее врач-реабилитолог Сергей Агапкин и начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева развеяли четыре популярных мифа о мандаринах.

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      Екатерина Смирная
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