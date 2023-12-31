Папа Римский воззвал к совести выгодополучателей от вооруженных конфликтов

Папа Римский воззвал к совести тех, кому выгодны вооруженные конфликты

Папа Римский Франциск 31 декабря помолился о тысячах унесенных войнами жизней в 2023 году. Он также обратился к тем, кто получает выгоду от вооруженных конфликтов в мире, и воззвал их к совести, передают «Новости Ватикана».

«Давайте продолжим молиться о народах, страдающих от войн. О многострадальном народе Украины, о палестинском, израильском, суданском народах. Сколько жизней было потеряно? Сколько разрушений, сколько страданий, сколько нищеты? Пусть те, кто имеет собственный интерес в этих конфликтах, прислушается к голосу совести», — сказал Епископ Рима.

Ранее в Пентагоне указали на выгоду США от помощи Киеву. Пресс-секретарь Патрик Райдер заявил, что американская администрация намерена продолжать поиски возможностей для пополнения запасов вооружения страны.