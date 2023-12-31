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23:24, 31 декабря 2023Культура

Пьер Ришар извинился за подпись под обращением в поддержку Депардье

Актер Пьер Ришар извинился за подпись под обращением в поддержку Жерара Депардье
Пьер Ришар

Пьер Ришар. Фото: Vladimir Konstantinov / Reuters

Французский актер Пьер Ришар извинился перед всеми жертвами сексуального насилия за его подпись под обращением в защиту актера Жерара Депардье. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

По словам Ришара, он согласился поддержать Депардье лишь во имя презумпции невиновности, на которую имеет право любой гражданин. «К сожалению, этот текст не отражает моей поддержки всем жертвам сексуального насилия, он не позволяет понять глубину их боли и то, какой путь страданий им пришлось пройти, чтобы признаться», — отметил актер.

Ранее испанская журналистка Рут Баса обвинила французского актера Депардье в насилии, произошедшем в 1995 году. По ее словам, она подверглась насилию со стороны артиста, когда брала у него интервью для журнала Cinemanía. До этого в сексуальном насилии Депардье обвинили 13 женщин. После этого 50 деятелей культуры Франции выступили в защиту Депардье.

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      Марина Совина
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