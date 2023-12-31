Российская шахматистка оценила отказ украинки от рукопожатия

Шахматистка Гунина: меня не смущает отказ украинки Музычук от рукопожатия на ЧМ

Российская шахматистка Валентина Гунина оценила отказ украинки Анны Музычук от рукопожатия на чемпионате мира (ЧМ) по рапиду и блицу, прошедшем в Самарканде. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Спортсменка заявила, что ее не смущает произошедшее, так как ситуация в мире является непростой. «Мы все понимаем, что можно делать, а что нельзя», — подчеркнула она.

30 декабря Гунина выиграла чемпионат мира по блицу среди женщин. Россиянка начала соревнования с семи побед подряд и смогла сохранить лидерство. Всего в ее активе 14 набранных очков в 17 турах. Гунина второй раз в карьере стала чемпионкой мира по блицу, первый титул она завоевала в 2012 году.

В ноябре Международная федерация шахмат продлила разрешение российским и белорусским шахматистам выступать под флагом организации. Оно распространяется на тех, кто уже выступает в нейтральном статусе, и продлится до 1 января 2025 года.