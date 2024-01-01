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08:33, 1 января 2024Спорт

Фитнес-тренер предложила план возвращения к занятиям после паузы

Фото: Unsplash

Фитнес-тренер Марина Шляхтина предложила план возвращения к занятиям после паузы. Ее слова приводит «Живи Медиа».

Эксперт заявила, что в первое время необходимо проводить более легкие тренировки, чем до перерыва. Этот период составляет две недели для силового формата и четыре недели — для кардиотренировок. После этого можно будет вернуться к полноценным занятиям. Также Шляхтина посоветовала не пробовать новые упражнения после длительной паузы.

«То, как быстро теряется физическая форма, зависит от многих факторов. Основным из них является уровень подготовки: чем он выше, тем больше времени проходит до заметной потери формы», — отметила специалист.

Ранее фитнес-тренер Анна Федорова назвала упражнения, которые противопоказаны после новогоднего застолья. Она заявила, что не стоит выполнять интенсивные тренировки, которые могут негативно сказаться на пищеварении и общем самочувствии.

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      Андрей Стрельцов
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