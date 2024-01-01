Лидер КНДР Ким Чен Ын пригрозил уничтожить Вашингтон и Сеул при конфронтации

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пригрозил уничтожить столицы США и Южной Кореи Вашингтон и Сеул в случае конфронтации. Его цитирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Согласно цитате лидера КНДР, если «противники» выберут военную конфронтацию, «то следует без малейшего колебания нанести сокрушительный удар и полностью уничтожить столицы врага и свору военных гангстеров», используя весь арсенал сверхмощных средств.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что больше не считает возможным объединение с Южной Кореей. Свои слова северокорейский лидер объяснил тем, что Сеул проводит политику «объединения на основе поглощения», которая противоречит курсу по объединению Корейского полуострова на основе принципа «один народ, одно государство, две системы».

