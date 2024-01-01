Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:27, 1 января 2024Россия

В России объяснили цель сбора данных о военных преступлениях Украины

Юрист Койтов: СК РФ соберет данные о преступлениях Киева для международного суда

Фото: Tsitsagi Nikita / Globallookpress.com

Следственный комитет России (СК РФ) с начала специальной военной операции (СВО) собирает все данные о военных преступлениях Украины для того, чтобы предоставить их в международном суде. Об этом рассказал юрист Алексей Койтов, передают «Известия».

«Все эти эпизоды планомерно, очень тщательно собираются, документируются, проводятся соответствующие экспертизы, опрашиваются свидетели. И эти документы — фактически доказательство будущего глобального уголовного дела — они ждут своего времени», — подчеркнул эксперт.

Койтов добавил, что в настоящее время мир находится в состоянии правовой неопределенности, однако рано или поздно этот период закончится, и тогда Россия предоставит международному суду собранные данные для оценки.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров предупредил, что все преступления, совершаемые Киевом, тщательно фиксируются, в том числе и вне периода проведения спецоперации. Министр пригрозил всем причастным справедливым возмездием. По его словам, Следственный комитет России возбудил более четырех тысяч уголовных дел в отношении около 900 лиц.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Четверо погибших, среди них военкор, 13 человек ранены. ВСУ обстреляли центр Донецка в новогоднюю ночь

      В России ужесточили лимиты на выдачу кредитов

      Богатейшие люди мира вернули потерянные деньги

      В России объяснили цель сбора данных о военных преступлениях Украины

      Украинский полковник назвал причину грядущего обвала фронта ВСУ

      Ким Чен Ын пригрозил уничтожить Вашингтон и Сеул

      В Запорожской области назвали обстрел Белгорода частью британского сценария

      В Европарламенте назвали причину продолжения конфликта на Украине

      В России повысился предельный размер налогового вычета на лечение

      Началось председательство России в БРИКС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости