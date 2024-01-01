В России объяснили цель сбора данных о военных преступлениях Украины

Юрист Койтов: СК РФ соберет данные о преступлениях Киева для международного суда

Следственный комитет России (СК РФ) с начала специальной военной операции (СВО) собирает все данные о военных преступлениях Украины для того, чтобы предоставить их в международном суде. Об этом рассказал юрист Алексей Койтов, передают «Известия».

«Все эти эпизоды планомерно, очень тщательно собираются, документируются, проводятся соответствующие экспертизы, опрашиваются свидетели. И эти документы — фактически доказательство будущего глобального уголовного дела — они ждут своего времени», — подчеркнул эксперт.

Койтов добавил, что в настоящее время мир находится в состоянии правовой неопределенности, однако рано или поздно этот период закончится, и тогда Россия предоставит международному суду собранные данные для оценки.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров предупредил, что все преступления, совершаемые Киевом, тщательно фиксируются, в том числе и вне периода проведения спецоперации. Министр пригрозил всем причастным справедливым возмездием. По его словам, Следственный комитет России возбудил более четырех тысяч уголовных дел в отношении около 900 лиц.