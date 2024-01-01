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02:48, 1 января 2024Бывший СССР

Житель Донецка рассказал об обстреле города ВСУ

Житель Донецка Константин: в начале обстрела ВСУ подумал, что это салют

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли центр Донецка в новогоднюю ночь, сначала местные жители решили, что это салют. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал собеседник агентства по имени Константин, он вышел покурить на балкон «и как жахнуло».

«Я думал, салют сначала, а потом как начало… стекла дрожали, но мы внизу живем, поэтому дома закрыли нас всех», — добавил мужчина.

О массированном ударе ВСУ по Донецку сообщалось ранее. Украинские войска выпустили 15 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по городу через десять минут после наступления нового года. Пострадали 13 человек.

30 декабря ВСУ обстреляли центр Белгорода ракетами «Ольха» и реактивными системами залпового огня (РСЗО) Vampire чешского производства. Министр здравоохранения РФ сообщил, что от атаки пострадало 109 человек, 22 находятся в тяжелом состоянии.

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