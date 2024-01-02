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07:01, 2 января 2024Наука и техника

Дальняя авиация России получит модернизированные боевые самолеты в 2024 году

МО РФ: дальняя авиация получит боевые самолеты на новых принципах в 2024 году

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Дальняя авиация России получит модернизированные боевые самолеты на новых принципах с улучшенными качествами, об этом сообщил ее командующий Сергей Кобылаш. Его слова опубликованы на сайте Минобороны.

«У нас большой план по модернизации и получению новой авиационной техники. Это будут совершенно новые самолеты, на новых принципах, с новыми аэродинамическими и боевыми качествами», — отметил офицер.

В Минобороны уточнили, что основными задачами дальней авиации в 2024 году остается поддержание высокого уровня боевой готовности, исправности техники, а также освоение обновленных образцов.

Также значимым представляется формирование высокого уровня морально-политического и психологического состояния бойцов, совершенствование системы материально-технического обеспечения и качественная подготовка органов военного управления, добавили в ведомстве.

Кобылаш отметил, что стоящие перед командованием задачи предполагают напряженную и кропотливую работу, они будут качественно выполнены, а цели — достигнуты.

Ранее в Минобороны сообщили, что Воздушно-десантные войска России в 2023 году получили более 2,5 тысячи единиц вооружения, военной и специальной техники.

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      Марина Совина
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