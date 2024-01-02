На Украине начали рассылать сообщения с призывом вступать в ВСУ

«Страна.ua»: в Одессе и области рассылают сообщения с призывом вступать в ВСУ

В Одессе и Одесской области начали рассылать сообщения с призывом вступать в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказывает издание «Страна.ua» в Telegram.

«В Одессе и области сегодня, на фоне ракетных атак, рассылают сообщения с призывом вступать в ВСУ», — говорится в сообщении.

Издание также опубликовало скриншот с соответствующим сообщением.

В конце декабря исполнительный директор Киевского международного института социологии (КМИС) Антон Грушецкий рассказал, что только треть респондентов КМИС, которые по новому закону о мобилизации попадают под призыв, готовы служить в ВСУ.

В том же месяце министр обороны России Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии Минобороны сообщил, что с начала специальной военной операции ВСУ потеряли не менее 383 тысяч военнослужащих. Также Киев потерял 14 тысяч танков и другой бронетехники.