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16:12, 2 января 2024Бывший СССР

На Украине начали рассылать сообщения с призывом вступать в ВСУ

«Страна.ua»: в Одессе и области рассылают сообщения с призывом вступать в ВСУ
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Одессе и Одесской области начали рассылать сообщения с призывом вступать в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказывает издание «Страна.ua» в Telegram.

«В Одессе и области сегодня, на фоне ракетных атак, рассылают сообщения с призывом вступать в ВСУ», — говорится в сообщении.

Издание также опубликовало скриншот с соответствующим сообщением.

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В конце декабря исполнительный директор Киевского международного института социологии (КМИС) Антон Грушецкий рассказал, что только треть респондентов КМИС, которые по новому закону о мобилизации попадают под призыв, готовы служить в ВСУ.

В том же месяце министр обороны России Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии Минобороны сообщил, что с начала специальной военной операции ВСУ потеряли не менее 383 тысяч военнослужащих. Также Киев потерял 14 тысяч танков и другой бронетехники.

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      Даниил Иринин
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