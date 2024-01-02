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13:30, 2 января 2024Россия

Названы последствия обстрела Белгорода

Мэр Демидов: в результате обстрела в Белгороде повреждены четыре дома

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Мэр Белгорода Валентин Демидов рассказал о последствиях обстрела города 2 января. В своем Telegram-канале он сообщил о повреждениях домов и машин.

«После сегодняшнего обстрела к этому моменту есть данные о повреждениях четырех частных домов, двух автомобилей», — написал Демидов. Также мэр сообщил, что один человек пострадал — он госпитализирован.

Демидов посетил один из поврежденных домов. Он рассказал, что в строении пробита крыша. «После того, как закончат работу спасатели, будем закрывать контур по временной схеме», — указал чиновник. По его словам, пострадавшим предложили разместиться в гостинице, но они пока приняли решение остановиться у соседей.

В 12:06 по Москве в Белгороде объявили воздушную тревогу. Губернатор области Вячеслав Гладков призвал жителей спуститься в укрытия.

30 декабря ВСУ нанесли по центральным районам Белгорода ракетный удар с применением кассетных боеприпасов. Президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими 1 января назвал произошедшее спланированным терактом. Число пострадавших при атаке достигло 109. При этом 25 человек спасти не удалось.

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      Екатерина Подвигина
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