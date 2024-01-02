Стало известно об увеличении числа пострадавших при обстреле Белгорода

Губернатор Гладков: число пострадавших при обстреле Белгорода выросло до 11

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что число пострадавших при обстреле Белгорода достигло 11. Об этом глава региона написал в своем Telegram-канале. Ранее сообщалось о семи пострадавших.

О гибели одного мужчины Гладков сообщал ранее 2 января.

Во второй день года Белгород был обстрела трижды.

Белгород подвергается атакам ВСУ с вечера 29 декабря. Наибольший урон был нанесен 30 декабря — жертвами того обстрела стали 25 человек, более 100 получили ранения различной степени тяжести.

Президент России Владимир Путин заявил, что удар по Белгороду не останется без ответа. Путин назвал произошедшее терактом.