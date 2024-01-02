Страна ЕС изменила правила оформления визы

Финляндия изменила требование по финансовым гарантиям для получателей визы

Финляндия изменила правила оформления визы — поправки коснулись финансовых документов соискателя Шенгена. Об этом сообщает МИД страны, заявление приводит РИА Новости.

Как сообщили во внешнеполитическом ведомстве этой страны Евросоюза (ЕС), для подачи документов на визу заявитель должен предоставить финансовые гарантии из расчета 50 евро в сутки, а не 30, как было ранее.

В Финляндии отметили, что причина повышения размера финансовых гарантий связана с ростом стоимости жизни в ЕС.

Ранее сообщалось, что граждане ЕС с 25 декабря обязаны оплачивать полную сумму визового сбора в Россию. Речь идет о гражданах Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии, которые заморозили договоры об упрощенной выдаче виз, а также о странах Евросоюза в целом.