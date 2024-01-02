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15:43, 2 января 2024Мир

Турция ответила на сообщения о пропуске минных тральщиков для Украины

Власти Турции опровергли сообщения о пропуске в Черное море кораблей для Украины

Фото: Chris McGrath / Getty Images

Власти Турции опровергли сообщения о пропуске в Черное море минных тральщиков для Украины — власти страны сообщили, что строго придерживаются положений Конвенции Монтре. Сообщение Центра по противодействию дезинформации при администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана приводит ТАСС.

Ранее стало известно, что Великобритания передаст Военно-морским силам (ВМС) Украины два противоминных корабля класса Sandown для усиления украинского флота в акватории Черного моря. После этого в СМИ появилась информация о том, что Турция пропустила эти корабли через свои проливы.

«Сообщения о том, что Турция якобы пропустила через черноморские проливы минные тральщики, которые Великобритания подарила Украине, не соответствуют действительности», — ответили на подобные заявления власти Турции.

Конвенция Монтре предусматривает ограничения по тоннажу военных кораблей при проходе проливов в мирное время, которые обязаны соблюдать нечерноморские страны. В военное же время Турция имеет право закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для всех иностранных военных кораблей.

Министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу еще весной 2022 года говорил, что Анкара закроет проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей России и Украины в соответствии с Конвенцией.

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      Марк Леонов
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