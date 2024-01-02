В Финляндии заявили об ожидании продолжения кризиса с мигрантами

Пограничники Финляндии ожидают продолжения кризиса с мигрантами

Пограничная служба Финляндии ожидает продолжения кризиса с мигрантами на границе с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

«Пограничная служба также ожидает, что (...) миграция из России в Финляндию в той или иной форме продолжится и после 14 января 2024 года», — говорится в сообщении.

В пресс-службе пограничников отметили, что возобновление движения через пограничные пункты, а также ситуация в целом будут зависеть от решения правительства, которое будет принято позднее.

15 декабря сообщалось, что сухопутная граница между Финляндией и Россией была закрыта до 14 января 2024 года. Ранее власти Финляндии заявляли о желании принять такое решение, так как их не устроило то, что в страну устремились беженцы из России.

31 декабря премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что закрытие границ с Россией усложняет жизнь людей и организаций.