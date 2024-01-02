В Киеве начались перебои с интернетом после серии взрывов

Серьезные перебои с интернетом начались в Киеве после серии взрывов. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает ТАСС.

«Значительные перебои с интернетом отмечены в Киеве. Это самый серьезный случай за последние месяцы, сообщают украинские СМИ», — сказано в сообщении.

Ранее в Минобороны России сообщили о нанесении группового удара по военным объектам в Киеве и его пригородах. Цели поражали высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками. Атаку провели по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, которые производили ракеты и дроны, а также ремонтировали вооружение.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога на всей территории страны звучала почти 3,5 часа. Ее объявили во всех регионах в 07:23 по московскому времени, а отменили в 10:50.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» писал, что в ходе нанесения удара по Киеву выпустили рекордное количество гиперзвуковых ракет «Кинжал».