Фитнес-тренер рассказала о способе избежать перенапряжения мышц

Финес-тренер Наталья Горбунова рассказала о том, как избежать перенапряжения мышц. Ее слова передает «Спорт-Экспресс».

Горбунова посоветовала делать разминку и заминку до и после занятий соответственно. Также она рекомендовала прекратить выполнение упражнения при появлении сильного дискомфорта.

Кроме того, Горбунова назвала способы восстановить мышцы, если они «забились». По словам специалиста, в этом могут помочь горячая ванна, бассейн или баня, массаж и самомассаж, а также ледяной компресс или тугая повязка на 15-20 минут.

Ранее фитнес-тренер Анна Федорова назвала упражнения, которые противопоказаны после новогоднего застолья. Она заявила, что не стоит выполнять интенсивные тренировки, которые могут негативно сказаться на пищеварении и общем самочувствии.