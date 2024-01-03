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00:00, 4 января 2024Мир

В России обвинили ЕС в «одноглазой» позиции из-за ситуации с обстрелом Белгорода

Посол Мирошник: ЕС занял одноглазую позицию в ситуации с обстрелом Белгорода

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам киевского режима Родион Мирошник обвинил ЕС в «одноглазой» позиции в конфликте между Россией и Украиной. Таким образом он отреагировал на слова представителя внешнеполитической службы Европейского союза Петера Стано по ситуации с обстрелом Белгорода в своем в Telegram-канале.

«ЕС занял "одноглазую" позицию — здесь вижу, здесь не вижу!» — написал Мирошник. Его возмутило оправдание Стано, который сказал, что никакая информация, предоставляемая Россией по таким инцидентам, как в Белгороде, просто не заслуживает доверия.

Посол России напомнил, что в результате ракетной атаки на Белгород Вооруженными силами Украины (ВСУ) в конце декабря лишились жизни 25 человек, еще более 100 получили ранения. «По его (Стано — прим. «Ленты.ру») версии, это "ложь, манипуляция и пропаганда". На какую реакцию России в ЕС рассчитывают после таких слов?» — спросил Мирошник.

Ранее МИД Франции отказался осуждать удары Украины по Белгороду с применением кассетных боеприпасов, назвав это законным правом Киева на оборону. В ответ на это заявление заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал французов людьми нетрадиционной сексуальной ориентации и лягушатниками.

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      Александра Синицына
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