В США усомнились в возможности Израиля полностью ликвидировать ХАМАС

Кирби: США сомневаются, что Израиль сможет полностью ликвидировать ХАМАС

США сомневаются в том, что Израилю удастся полностью ликвидировать палестинское движение ХАМАС, но уверены в возможности устранить угрозу с его стороны. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в ходе брифинга.

«Можно ли уничтожить идеологию? Нет. Можно ли уничтожить движение? Вероятно нет. Но возможно ли устранить угрозу, которую ХАМАС представляет для израильского народа? Абсолютно», — сказал Кирби журналистам.

Он добавил, что по оценкам Вашингтона Израиль способен добиться поставленной цели в рамках военных действий.

Ранее сообщалось, что американская сторона оказывает давление на Израиль, чтобы он начал «более хирургически точную фазу боевых действий».

Утром 7 октября палестинские радикалы из сектора Газа атаковали Израиль, обстреляв его территорию ракетами. В ответ на эти действия Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о начале военной операции в Газе.