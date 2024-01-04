Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:05, 4 января 2024Россия

Власти Севастополя сообщили о пострадавшем при отражении атаки ВСУ

Губернатор Севастополя Развожаев сообщил о пострадавшем при отражении атаки ВСУ

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Севастополе один человек пострадал при отражении атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram.

«Военные ведут работу по уничтожению большого количества разнообразных воздушных целей. На [улице] Глухова попал осколок в дом. Предварительно, один пострадавший», — написал он.

Развожаев рассказал, что осколки от воздушных целей также упали в районе улицы Мостовой, на Северной стороне, в районе Монастырского шоссе и Федюхиных высот. На место выехали спасательные службы. Власти Севастополя призвали жителей города сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться в безопасных местах.

Ранее Развожаев заявил, что все службы Севастополя приведены в боевую готовность. Он также попросил жителей не снимать работу системы противовоздушной обороны.

Перед этим сообщалось, что в Севастополе объявили воздушную тревогу. Жителей города призвали плотно закрыть окна, перекрыть газ и воду, а также отключить электричество.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      СБУ назвала катастрофой кибератаку на крупнейшего украинского мобильного оператора. Как она отразилась на ВСУ?

      В Санкт-Петербурге был побит температурный рекорд 1950 года

      В Херсоне произошли взрывы

      Власти Севастополя сообщили о пострадавшем при отражении атаки ВСУ

      Минобороны сообщило об уничтожении 10 украинских ракет над Крымом

      Город на Украине остался без света после серии взрывов

      Премьер Италии рассказала о пути к мирным переговорам по Украине

      В Севастополе раскрыли подробности об отражении атаки ВСУ

      Microsoft изменит клавиатуру ПК с Windows

      В ФРГ захотели признать «Альтернативу для Германии» экстремистской

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости