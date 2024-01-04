Власти Севастополя сообщили о пострадавшем при отражении атаки ВСУ

Губернатор Севастополя Развожаев сообщил о пострадавшем при отражении атаки ВСУ

В Севастополе один человек пострадал при отражении атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram.

«Военные ведут работу по уничтожению большого количества разнообразных воздушных целей. На [улице] Глухова попал осколок в дом. Предварительно, один пострадавший», — написал он.

Развожаев рассказал, что осколки от воздушных целей также упали в районе улицы Мостовой, на Северной стороне, в районе Монастырского шоссе и Федюхиных высот. На место выехали спасательные службы. Власти Севастополя призвали жителей города сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться в безопасных местах.

Ранее Развожаев заявил, что все службы Севастополя приведены в боевую готовность. Он также попросил жителей не снимать работу системы противовоздушной обороны.

Перед этим сообщалось, что в Севастополе объявили воздушную тревогу. Жителей города призвали плотно закрыть окна, перекрыть газ и воду, а также отключить электричество.